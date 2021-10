Seppur in ritardo, a Bari da ieri è partito il servizio mensa nelle scuole materne, elementari e medie. Il sindaco Antonio Decaro ha deciso di partecipare al pranzo in compagnia dei bambini della scuola Don Bosco, al quartiere Libertà.

“Tutti insieme come si fa nelle grandi famiglie – scrive Decaro – . La mensa è uno di quei servizi che il Comune contribuisce a offrire insieme alla scuola. Un servizio che spesso viene dato per scontato ma che aiuta i bambini a stare insieme e va incontro a tante famiglie che lavorano e garantisce a tutti un pasto sano ed equilibrato, anche se oggi i piselli non andavano per la maggiore”.

Altre scuole partiranno col servizio mensa solo tra l’11 e il 25 ottobre a causa della mancanza di personale Ata. Ad esempio l’istituto comprensivo Gabelli di Santo Spirito dove si inizierà il 18 ottobre. “Qui – scrive facendo riferimento all’annuncio dell’istituto – è dove tutti i discorsi sui servizi pubblici, sulla conciliazione tempi casa/lavoro vengo completamente annullati fino all’effetto contrario. A discapito delle famiglie degli alunni, ovviamente”.

