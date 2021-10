Un bidone divelto e altri che straboccano sino all’ingresso della Chiesa Mater Ecclesiae di Poggiofranco. La denuncia è di un residente che ha postato su Facebook la situazione in cui verte la strada. “Per favore – scrive – chiedo con urgenza il vostro intervento in Via Papa Giovanni Paolo I, Bari! Davanti all’ingresso laterale della Chiesa Mater Ecclesiae, la situazione è questa. Vi chiedo cortesemente di provvedere a ripulire questa zona e a sostituire il cassonetto divelto (richiesta fatta più volte). Oltretutto da quell’ingresso entrano i bambini. Attendiamo fiduciosi il vostro intervento”.

