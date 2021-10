Dai banchi alla soffice sabbia di Pane e pomodoro, in attesa silente dello spettacolo offerto dall’alba. A Bari due classi di quinta elementare della scuola Don Orione, dell’istituto comprensivo Japigia 1 Verga, si sono incontrate per vedere sorgere il sole. Il primo di una serie di appuntamenti anche al tramonto.

L’attività fa parte del progetto “Il grandioso spettacolo del cielo che prevede anche la realizzazione di piccoli disegni. “Queste sono le esperienze che non si dimenticano per il resto della vita”, commenta la dirigente scolastica Patrizia Rossini. Le attività si diramano dall’osservazione del cielo in diversi momenti della giornata e nelle diverse stagioni alle attività di produzione con l’utilizzo di diversi linguaggi espressivi ed approfondimenti interdisciplinari.

