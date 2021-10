Il sindaco metropolitano, Antonio Decaro, con i sindaci dei 41 Comuni del territorio, ha partecipato questa mattina alla Cerimonia per la sottoscrizione del protocollo d’intesa a sostegno di Conversano quale Capitale Italiana della Cultura per il 2024.

“Oggi tutti i sindaci dell’area Metropolitana di Bari hanno siglato una nuova alleanza di comunità. Tutti insieme siamo in corsa per sostenere “Conversano città d’arte” per l’appuntamento della Capitale della Cultura 2024. Siamo una squadra nelle parole e nei fatti. Rappresentiamo un territorio di 1.200.000 abitanti e un patrimonio storico e paesaggistico tra i più importanti e belli di Puglia. Uniti siamo più forti, lo abbiamo imparato in questi anni e così onorando questa fascia e i nostri paesi continueremo a lavorare per Conversano e con la Città metropolitana di Bari”, il loro commento sui social.