Hanno preso il via questa mattina le somministrazioni della terza dose di vaccino in alcune Rsa dell’area Sud della Asl di Bari. In totale sono 200 i primi vaccini somministrati dal team del Dipartimento di Prevenzione agli ospiti e personale delle strutture residenziali di Putignano, Noci e Casamassima.

Nella sola giornata di ieri sono state eseguite 1.900 vaccinazioni, numero che porta il numero complessivo di somministrazioni anti-Covid a 1.906.168. Nello specifico, la campagna vaccinale ha garantito sino ad oggi la copertura vaccinale con ciclo completo all’85% dei residenti con età pari o superiore a 12 anni.

Omogena invece la copertura completa assicurata alle fasce d’età più elevate: 93% per gli over 80, 96% per i 70-79enni, 93% per i 60-69enni. Vicini al 90% anche i 50-59enni (89%), mentre sono in crescita i target più giovani, con l’81% dei 40-49enni vaccinati completamente, così come il 75% della fascia 30-39, il 76% dei 20-29enni e il 75% dei giovanissimi tra 12 e 19 anni.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.