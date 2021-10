Addio a Gaetano Barracane. L’uomo, 89enne, era una vera e propria icona a Bari vecchia. Storico, conoscitore e poeta, Barracane era ben voluto da tutti. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati sui social e i saluti dedicati alla sua memoria.

“Il Circolo Acli Dalfino, il gruppo U Settano e la città Vecchia piange per la scomparsa del grande Gaetano Barracane – scrive Michela Fanelli sui social (presidente del circolo Acli Dalfino) – uomo mite e umile di cuore che tanto ha Amato la sua città. Figlio di Bari vecchia nasce nel vecchio ospedale consorziate “Sope a Sande Pite” la sua baresità, è stata la sua carta d’identità, il suo sviscerato amore e devozione al nostro santo Patrono Nicola . Era un vero dottore laureato nell’Università della strada. Ciao grande uomo grazie per tutto quello che hai fatto per la nostra città e la nostra cultura popolare” – ha concluso.

Domani, mercoledì 6 ottobre, alle ore 15, si terrà l’ultimo saluto presso la basilica di San Nicola.

(Foto Facebook)

