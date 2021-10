Un’estate da record quella appena trascorsa. Lo rivelano i dati, seppur parziali, dell’Osservatorio di Pugliapromozione in merito a presenze e arrivi turistici. Oltre ad un netto incremento rispetto al 2020 si sta configurando un risultato senza precedenti per i mesi estivi. In particolare luglio con un +5.3% di arrivi rispetto all’anno record 2019 e, sempre rispetto al record del 2019, agosto segna un +4,9% in termini di presenze. Le percentuali di agosto tenderanno a registrare un ulteriore incremento alla luce della trasmissione all’Osservatorio degli ultimi dati non ancora lavorati.

