Partono da domani i lavori nel campo sportivo della scuola Iqbal Masih di San Pio. Lo assicura sulla sua bacheca Facebook il sindaco Antonio Decaro.

“Era la fine dell’anno scolastico e sul campo da gioco completamente dissestato – scrive – i bambini della scuola festeggiavano la fine dell’anno scolastico. Timidamente per paura di offendermi avevano posizionato lì un cartello: ‘Il campo che vorrei’, c’era scritto. Quel giorno ho fatto loro una promessa, che sarei tornato nella loro scuola per sistemare il campo per poter giocare e fare sport. Oggi sono tornato con gli operai che da domani cominceranno a lavorare qui, insieme ai dipendenti della Multiservizi che hanno scelto di dedicare il loro tempo libero alla sistemazione di questo spazio. Perché le promesse – conclude – soprattutto quelle fatte ai bambini, vanno mantenute.