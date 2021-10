Cade con il motorino provocandosi un trauma alla gamba sinistra a causa di un buco sulla strada. E’ accaduto a Bari, precisamente in via Dante Alighieri, altezza civico 228. Vittima una ragazza. A segnalare il fatto la zia che, con un post sulla bacheca del sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha esortato lo stesso a prendere provvedimenti, senza nascondere la propria preoccupazione in merito.

“Egregio signor sindaco – scrive la donna allegando la foto della strada e del referto – mia nipote è caduta con il motorino a causa di una buca a centro strada. Cosa stiamo aspettando ad aggiustare le strade? Cosa facciamo, prima la morte poi la gloria” – ha sottolineato. Adesso la ragazza dovrà passare 15 giorni a letto prima di poter riprendere con le normai attività. “Tutto questo è assurdo – ha proseguito la donna – spero sia preso un provvedimento al più presto possibile” – ha concluso poi rivolgendosi alla nipote tranquillizzandola con il leit motiv del momento storico “andrà tutto bene”.

Non è la prima volta che i cittadini lamentano problematiche riguardanti le strade di Bari, già in passato, soprattutto i ciclisti, avevano lamentato numerosi problemi e ostacoli, sia per pedoni sui marciapiedi, sia per chi percorre strade o piste ciclabili. L’ultimo risale alla settimana scorsa, dove a lamentare alcune problematiche erano stati i residenti di via Amendola. Dal Politecnico in giù infatti, diverse parti del marciapiede, ma anche della strada, risultano sconnesse o con buche, mettendo in seria difficoltà pedoni e ciclisti.

Foto Facebook

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.