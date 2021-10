Presentata nella sala giunta di Palazzo di Città, l’iniziativa solidale #DonandoInsieme, giornata dedicata alla donazione di sangue organizzata dall’associazione sportiva Fesca Bari insieme all’associazione Fratres San Rocco e promossa dalla commissione consiliare Cultura e Sport, che avrà luogo sabato 9 ottobre presso il campo sportivo “Capocasale” a Fesca – San Girolamo. L’iniziativa è sostenuta dall’Unione italiana Sport per Tutti UISP Bari, dalla compagnia assicurativa Solyda, dall’associazione culturale IX Maggio e dall’asd Flaminio Goal 2.0.

Il sindaco Antonio Decaro ha ringraziato gli organizzatori e le associazioni sportive che hanno contribuito alla realizzazione di #donandoinsieme, sottolineando che “donare il sangue è un atto bellissimo che non richiede alcun sacrificio particolare in termini di tempo o altro ma che può contribuire a salvare delle vite umane. Si tratta di un piccolo impegno, che però comporta una grande gratificazione ed è questa la ragione per cui è necessario che ciascuno di noi diventi testimone della cultura della donazione del sangue’”. Nel corso dell’evento sono state presentate le squadre maschile e femminile della asd Fesca Bari, impegnate rispettivamente nel campionato di Promozione pugliese e nel campionato Nazionale di serie C femminile. Per donare occorre iscriversi, telefonando ai numeri 368/3933835, 338/9769171.

