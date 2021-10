Per consentire le operazioni dalle 5 alle 15 comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti località: molo Sant’Antonio, ambo i lati, tratto compreso tra il lungomare Imp. Augusto e il Cantiere Navale; lungomare Imp. Augusto, esclusivamente per l’area antistante il cancello di accesso al molo Sant’Antonio; lungomare Imp. Augusto, tratto di circa 30 metri lato mare, a partire dal cancello di accesso al Molo in direzione Teatro Margherita.