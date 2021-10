Una targa in memoria di Texas, cane bagnino scomparso nel luglio 2020, per premiare l’operato del volontario a quattro zampe, ma non solo. E’ quanto ha consegnato oggi, ai volontari della Scuola Cani Salvataggio Nautico ODV, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per dare atto all’operato del team, composto da operatori e cani che si prestano ogni anno a dare supporto sulle spiagge pugliesi.

Texas, in particolare, insieme all’operatore Francesco Abbinante, formava una delle unità cinofile prestigiose della scuola, prestando un prezioso servizio ai cittadini pugliesi. Durante la consegna della targa non sono mancati momenti di commozione nel ricordare il volontario a quattro zampe scomparso. “Texas mi dicono fosse un essere speciale – ha commentato Emiliano – non solo un bravo bagnino, ma anche un essere di straordinaria umanità, forse dovremmo chiamarla caninità perché i cani sono più bravi di noi in questo” – ha concluso Emiliano consegnando la targa nelle mani di Francesco Abbinante, evidentemente commosso nel ricordo del suo compagno di team.

I volontari oggi erano accompagnati dal presidente della associazione, Donato Castellano. Con i volontari oggi in presidenza c’erano il Golden Retriever Lucio e la Terranova Andrè, che formano squadre di operatori in servizio di salvataggio su alcune spiagge del barese come Pane e Pomodoro e del brindisino.

