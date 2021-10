Vandali hanno deturpato alcune panchine del parco di Largo Due giugno con scritte no vax. Simili scritte sono comparse anche nelle vicinanze della scuola Santomauro. Non è il primo atto vandalico che si registra in città per conto dei no vax. Oggi è stato lanciato anche un appello sui social al sindaco Antonio Decaro affinché intervenga per rimuovere le scritte e ripristinare il decoro del parco.

