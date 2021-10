Sono arrivati questo pomeriggio, accolti dall’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli, i ragazzi della delegazione dell’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF) attesa a Bari nell’ambito della lunga marcia a staffetta lungo la Via Francigena. I ragazzi hanno trovato davanti alla Basilica la tradizionale focaccia barese.

Si tratta di una tappa della camminata europea organizzata da AEVF (insieme alla propria rete di partner), all’interno dell’evento “Via Francigena. Road to Rome 2021.Start again!”, per celebrare i 20 anni dalla sua fondazione. È una marcia a staffetta, da percorrere a piedi ed in bicicletta, per unire l’Europa all’Italia. Un’avventura che coinvolge tutti i 657 Comuni europei attraversati. Uno straordinario viaggio “sostenibile”, partito te mesi fa da Canterbury, che ha suscitato entusiasmo tra i protagonisti e tra chi – enti e associazioni – li ha attesi nelle tappe di destinazione per testimoniare attenzione e apprezzamento per questo importante progetto sociale e culturale.

Con questo evento, AEVF si propone infatti di promuovere la ripartenza post-pandemia del turismo sostenibile, culturale e responsabile lungo i cammini, nonché di supportare il prestigioso obiettivo della candidatura della Via Francigena a Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO.

L’iniziativa intende inoltre sensibilizzare Ministeri, autorità e istituzioni dei Paesi attraversati, per contribuire alla valorizzazione e promozione del cammino. Il “Via Francigena. Road to Rome 2021. Start again!” permetterà anche di verificare lo stato del percorso, mettendo in luce eccellenze ed eventuali carenze e proponendo miglioramenti per dare maggior risalto ai singoli tratti regionali.

