L’ascensore della stazione centrale non funziona da diversi mesi e qualche giorno fa anche la scala mobile ha avuto problemi di funzionamento. La denuncia, con foto annesse, parte da un lettore.

“Voglio segnalare – scrive – il disservizio che permane e si prolunga da diverso tempo in stazione, dove uno dei due ascensori è ormai fuori uso da diversi mesi e, in questi giorni si è aggiunto anche il non funzionamento delle scale mobili. I disservizi sono continui ma ciò che è preoccupante è che non si interviene con la riparazione dell’ascensore. L’altro giorno – conclude – una signora disabile stava per perdere il treno”.