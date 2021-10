Il quartiere Libertà è la terra di nessuno. Soprattutto al calar del sole. In Piazza Redentore scorrazzano motorini, i ragazzi si intrattengono seduti alle panchine tra un lancio di bottiglia e fuoco da esplodere. Dopo le 20 – a detta dei residenti – scatta il coprifuoco: uscire è pericoloso. Il video pubblicato si riferisce a sabato scorso e racconta lo stato di abbandono in cui verte una piazza nata per donare al quartiere uno spazio di aggregazione. Dove trascorrere del tempo con la famiglia e con i bambini. Di cui, in realtà, non si vede ombra.

