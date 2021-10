“A Bari riapre il cinema ABC nel quartiere Marconi, a due passi dal mare e dal Faro”. Inizia così un post il sindaco Antonio Decaro, presente alla riapertura questa sera dell’Abc.

“Tornare qui oggi – scrive – significa sanare una ferita per la città, per questo quartiere e per la stessa storia del cinema e della cultura di Bari. Ci sono dei luoghi che rappresentano un patrimonio collettivo le cui mura, se potessero, racconterebbero migliaia di storie in qualche modo intrecciate con quelle proiettate sullo schermo.L’ABC è sicuramente uno di questi luoghi”.

“Questo cinema ha una storia unica in città per la qualità dei titoli e delle rassegne che ha ospitato e con cui sono cresciute intere generazioni di baresi appassionati della magia del cinema. Quindi questa giornata segna un nuovo inizio per la nostra comunità e per le prossime generazioni di amanti del grande schermo”, conclude.

