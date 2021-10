Nell’ambito della sesta edizione della Settimana nazionale della dislessia (4-10 ottobre 2021), organizzata da AID – Associazione italiana dislessia in concomitanza con la European dyslexia awareness week, promossa dalla European Dyslexia Association (EDA), domani, venerdì 8 ottobre, in occasione della Giornata internazionale della dislessia, il Comune di Bari illuminerà di turchese la fontana monumentale di piazza Moro.

L’iniziativa nasce per sensibilizzare la cittadinanza sul fenomeno della dislessia, un disturbo specifico della lettura che si manifesta con la difficoltà nella decodifica del testo e può causare problemi di apprendimento nei bambini. Rientra tra i disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) che in Italia si stima riguardino un alunno per classe.

