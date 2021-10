La società farmaceutica Pfizer ha chiesto alla Fda statunitense di autorizzare il suo vaccino anti Covid per la fascia di età tra i 5 e gli 11 anni. Una richiesta che riguarda circa 28 milioni di bambini. Una comunicazione che era già “nell’aria” nelle scorse settimane e che ha messo in allarme anche molti genitori. Divisi tra i favorevoli e i contrari al vaccino per i minori di 12 anni. La Pfizer, nel frattempo, sta cercando di accorciare i tempi negli Stati Uniti per ottenere il via libera. Un via libera che sarà sicuramente oggetto di dure contestazioni anche in Europa.

