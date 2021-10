Forse a causa dell’alta velocità o per una manovra improvvisa, ieri sera in via Lattanzio nel cuore del quartiere Libertà di Bari un’auto si è ribaltata rimanendo sulla fiancata sinistra. Quel tratto è noto per un pericoloso incrocio, lo segnalano da tempo i residenti che giudicano insufficiente l’avviso di stop soprattutto di sera.

Numerosi i curiosi che si sono radunati dopo il ribaltamento intorno alla Fiat Panda, mentre sono stati celeri i soccorsi degli operatori del 118 e della polizia locale. Inevitabile l’intervento di un carro attrezzi per rimettere l’auto sulle quattro ruote. Non sono stati segnalati feriti.

