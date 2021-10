“L’obiettivo della ricerca è sviluppare il turismo sostenibile e rispettoso dell’ecosistema in cui vivono i delfini e, come era prevedibile, nei nostri mari ce ne sono tantissimi”, conclude. Il progetto si chiama BioTours e si propone di aumentare l’attrattività delle risorse naturali, nel caso specifico la presenza di cetacei nelle acque dell’Adriatico, collegando il settore turistico alla tutela delle stesse risorse naturali e alla conservazione della biodiversità marina, creando così una strategia congiunta per uno sviluppo economico intelligente e sostenibile.