Il quartiere San Paolo diventa un museo di arte urbana a cielo aperto con il progetto QMSan Paolo curato dalla Fondazione Mecenate 90. Lo scrive sui social il sindaco di Bari Antonio Decaro.

“Lo so – scrive Decaro – questo progetto non risolve i problemi di quel quartiere, che ne ha tanti e su cui stiamo lavorando, ma è un primo passo per portare una ventata di bellezza e far crescere uno spirito di comunità e di orgoglio che ci serve per fare emergere le energie e le potenzialità che ci sono al San Paolo.

Cinque artisti di fama nazionale e internazionale: James Reka (Australia), Christian Guemy a.k.a C215 (Francia), Gionata Gesi a.k.a. Ozmo (Italia), Hogre (Italia); e otto artisti locali selezionati attraverso call: Rizek, Giovanni Chiantera, Mattia Lorusso, Davide Casavola, Francesco Ferreri a.k.a. Chekos, Felice Limosani, Nicolò Loprieno a.k.a. Skolp, Caktus&Maria stanno realizzando otto murales sulle facciate dei palazzi del quartiere, selezionati con Arca. Lo stanno facendo insieme ai residenti, con i quali c’è un confronto e una collaborazione quotidiana.

“Al termine dei murales, realizzati anche grazie al contributo della Regione Puglia, faremo una grande festa per inaugurare il nuovo Quartiere Museale San Paolo”, conclude Decaro.

