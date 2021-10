Sarà inaugurata sabato, 9 ottobre, alle 18:30, nella galleria Divitas di Bari, la mostra dedicata ai cinquant’anni di carriera dell’artista pugliese Marinka, fine pittrice e fotografa, ma anche autrice di versi e organizzatrice di eventi ed esposizioni. Mi All’inaugurazione – allietata da un aperitivo offerto dall’artista italo-americana – prenderanno parte anche il giornalista Gustavo Delgado, lo scrittore Vinicio Coppola e la poetessa Concetta Antonelli. Il 12 ottobre, invece, sarà presente l’attore Lino De Venuto, che trarrà spunto dai quadri della pittrice per leggere alcuni brani, suoi e di altri celebri autori.

Marinka, nata a Corato da madre americana e padre barese, sin da piccola si trasferì con la famiglia nel capoluogo pugliese, dove vive tutt’ora. “Felice autodidatta”, come lei stessa si presenta, all’età di 8 anni inizia a fotografare e a 16 a dipingere. Negli anni ’70, quando lei di anni ne ha 19, gestisce la sua prima galleria d’arte, in corso Vittorio Emanuele.

È artista multiforme: le piace spaziare dalla pittura alla serigrafia, dalla poesia al video e alla fotografia. Al suo attivo conta più di 450 eventi fra mostre organizzate e quelle a cui ha partecipato. Ospite più volte sulle tv nazionali, ha vinto numerosi premi d’arte.

“Ho fortemente desiderato questa mostra – ha commentato a Borderline24 il direttore artistico Michele Agostinelli – perché poter ospitare un’artista di caratura non solo barese e pugliese, ma italiana e internazionale come Marinka mi lusinga molto. Lei non poteva non lasciare questa testimonianza dei suoi 50 anni di carriera, anche se quello che i visitatori vedranno sarà soltanto un ‘antipasto’, un anticipo di una grossa mostra futura che si terrà in uno spazio molto più grande, in cui Marinka presenterà tutto il suo repertorio”.

Nei suoi cinquant’anni di carriera numerosi sono stati gli apprezzamenti della critica, da Campione a Delgado, Kaisserlian, Falossi, Argelier, Novalesi e altri. Già ai suoi esordi si trovò coinvolta a pieno titolo nella vita artistica barese, esponendo con autori come Gennaro Picinni, Graziano Miglietta e Gianni Bisceglie.

Nella sua vita ha avuto anche alcune esperienze teatrali e cinematografiche, ma il suo amore assoluto rimane la pittura che – come sottolineò Maurizio Costanzo – “rappresenta per lei una sorta di liquido vitale che si insinua nelle vene e apre le porte al cuore”.

“Quello dei 50 anni – ha detto commossa l’artista – è per me un traguardo importante. Ho esposto per la prima volta il 9 ottobre del 1971 e, tra qualche giorno, saranno esattamente cinquant’anni che le mie opere sono presenti nelle gallerie di tutta Italia”.

Il gusto della luce e del colore, l’immediatezza del tratto, rivela in Marinka chiari influssi neo-impressionistici, sia pur caratterizzati da una tecnica che spesso conferisce un taglio geometrico alla stesura del colore.

E, alla domanda su quale quadro la rappresenti di più, lei risponde che “un po’ tutti quelli qui presenti mi rappresentano. Sono una persona esuberante, vivace e a volte triste. Ma al contempo riesco a esprimermi con colori molto solari e pieni di vita. I colori dei miei quadri dipendono da cosa stavo vivendo e provando in quel preciso momento: nei miei dipinti ci sono i miei stati d’animo e spero che le mie opere possano dare gioia a chi avrà l’opportunità di guardarli”.

La mostra, ad ingresso libero, sarà visitabile tutti i giorni, sino al prossimo 23 ottobre, dalle 10:30 alle 13 e dalle 17:30 alle 21, ad eccezione della domenica, nella Galleria d’Arte Divitas in viale Orazio Flacco 13/B.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.