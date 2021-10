La protezione civile della Puglia ha pubblicato l’ennesimo bollettino di criticità per quanto riguarda le previsioni meteo: è allerta gialla o arancione su tutto il territorio regionale, in particolare per la città di Bari si prevedono 24 ore di allerta dalle ore 8 di venerdì 8 ottobre.

Sono previste precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Finora il maltempo ha solo lambito il capoluogo pugliese.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.