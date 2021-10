Fu portata via dalla mamma biologica, durante un incontro tra la famiglia che l’accudiva e la stessa donna. Di Tenè, una bimba di due anni e mezzo, dal 25 agosto non si sa più nulla. Innumerevoli gli appelli del papà della bimba e della famiglia che la accudiva. Anche Chi l’ha visto, la trasmissione di Rai Tre, ha lanciato un appello per trovare la piccola.

“In tanti si sono mobilitati per questa bambina che dal 25 agosto è stata portata via dalla mamma – ha detto la conduttrice Federica Sciarelli – Noi vogliamo fare un appello alla mamma che si è allontanata facendo perdere le sue tracce e di questa bambina che è veramente piccola non si sa più nulla. C’è veramente una grandissima mobilitazione per lei, chiediamo alla mamma di farsi sentire perché bisogna sapere se questa bambina sta bene ed è al sicuro. Poi tutte le cose si risolvono”.

Il padre biologico ha lanciato tanti messaggi di aiuto, è stata organizzata anche una manifestazione per sensibilizzare sull’accaduto: della piccola da 42 giorni non si sa più nulla.

