L’incidente a febbraio a causa di un nocciolo finito in un barattolo di confettura di ciliegie. Ma l’azienda non vuole risarcire le spese del dentista, 1.900 euro. E’ la disavventura capitata a un sessantunenne di Triggiano (Bari).

Dopo la segnalazione del cliente barese la compagnia di assicurazione dell’azienda coinvolta ha negato ogni responsabilità. “Per i periti, il prodotto sarebbe stato messo in circolazione senza corpi estranei, il consumatore non avrebbe provato a sufficienza l’incidente e comunque doveva prestare più attenzione a ciò che mangiava e mettere in conto che poteva trovare il nocciolo. Una risposta inaccettabile, contraddittoria e persino offensiva”, il commento degli avvocati Studio3A che hanno sostenuto la battaglia del 61enne.

foto pixabay

