Questa notte, in centro città, i poliziotti della Squadra Volante hanno fermato e sottoposto a controllo un’Audi A4 con a bordo due cittadini rumeni. L’atteggiamento dei due ha insospettito gli agenti che hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito; a seguito di perquisizione, uno è stato trovato in possesso di una roncola ed un coltello del genere proibito, celati all’interno di uno zainetto, che i poliziotti hanno sottoposto a sequestro. L’uomo, un 32enne residente a Ruvo di Puglia, è stato denunciato per porto abusivo di armi.

