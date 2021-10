Non sono ancora note le cause e i mezzi coinvolti, nell’incidente stradale che è avvenuto questa mattina sulla statale 16, direzione nord, all’altezza di Japigia. L’impatto ha creato una lunga coda di auto. Situazione resa ancora più difficile dalla pioggia che cade incessante da ieri sera sulla città di Bari. Al momento sul posto ci sono gli uomini della polizia locale che consigliano un percorso alternativo con uscita a Bari San Giorgio per evitare di restare bloccati nel traffico.

