L’assenza di manutenzione nella Fiera del Levante di Bari continua a far discutere. Le precipitazioni moderate di questa mattina hanno provocato disagi a lavoratori e visitatori del salone dell’edilizia Saie. Il tour della desolazione continua con una normalissima pioggia autunnale.

La vetrina nazionale Saie come un boomerang ha mostrato tutti i limiti del quartiere fieristico. In pochi minuti diverse zone sono state al limite dalla praticabilità costringendo anche il bistro del birrificio alla chiusura. “Un salone dell’edilizia di rilevanza nazionale che ha richiamato a Bari architetti, ingegneri e imprese edili di tutta Italia. Una splendida figura di Bari e della Fiera”, il commento polemico dell’ex consigliere comunale Giuseppe Carrieri.

Senza la cura di stand, strade e verde il futuro appare ancora più incerto. “E’ bastato pochissimo per far allegare tutte le strade. La rete delle acqua bianche c’è solo che non viene fatta la manutenzione. Il livello dell’acqua ha raggiunto le pedane adesso abbiamo dovuto chiudere nonostante la buona affluenza”, lo sfogo di uno dei cinque imprenditori rimasti in Fiera.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.