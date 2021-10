Il primo raid vandalico ha colpito piazza Disfida, nel quartiere Libertà di Bari. Questa mattina, a un anno dall’inaugurazione, i residenti hanno ritrovato una delle nuove panchine con lo schienale fatto a pezzi, a pochi passi da via Napoli.

“Come hanno fatto? Tanto impegno solo per distruggere una panchina”, uno dei commenti dei cittadini baresi sui social network. Questo non è l’unico problema di piazza Disfida: proprio nella zona delle sedute la pavimentazione si alterna a piccole porzioni di terreno, ormai senza erbetta. Si creano quindi degli avvallamenti che mettono in pericolo la sicurezza dei passanti, soprattutto i più anziani.

Il progetto finanziato con 650mila euro ha creato ha di fatto rimpiazzato un parcheggio. Con una fontana centrale, 26 alberi, 12 aiuole, 22 panchine in legno-acciaio (16 con lo schienale), 24 fari a led a basso consumo, quattro le telecamere di videosorveglianza.

