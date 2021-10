Ieri pomeriggio, a Bari in piazza Moro, i poliziotti della Squadra Volante hanno indagato in stato di libertà un cittadino marocchino di 45 anni, irregolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile del reato di tentata estorsione. Il cittadino extracomunitario ha preteso soldi per il parcheggio dell’autovettura di un uomo di 60 anni; al rifiuto di quest’ultimo, lo ha minacciato riferendo che avrebbe danneggiato la sua autovettura. Risolutivo l’intervento dei poliziotti che hanno immediatamente fermato il 45enne: dopo essere stato sottoposto a fotosegnalamento, è stato denunciato e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Bari per gli adempimenti del caso.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.