Al via il 2° ciclo di incontri de I Solisti, il progetto innovativo di spettacoli/lezioni da parte di affermati attori della scena contemporanea italiana indirizzato a tutti coloro che interpretano il teatro come ‘spazio vitale’. Ideato e coordinato da Vito Signorile per l’ActorStudio del Teatro Abeliano, il calendario di appuntamenti si svolge in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Bari e dell’Assessorato alla Cultura della Regione Puglia e vedrà la partecipazione degli attori Danilo Giuva, Michele Cipriani, Antonella Genga, Dante Marmone, Christian Di Domenico, Lucia Zotti, Sara Bevilacqua, Giusy Frallonardo, Tina Tempesta.

Non una semplice rassegna di monologhi o stand-up show, bensì la possibilità di incontrare i migliori professionisti del palcoscenico in una dimensione di studio delle loro tecniche e principali esperienze, in una fruizione davvero ‘da camera’. L’originalità della proposta risiede in questa nuova metodologia laboratoriale di apprendimento preminente direttamente dalla performance anziché dalla classica lezione orale. Un’occasione dunque di perfezionamento inside viewing, secondo le più attestate prospettive di ricerca nell’ambito della pedagogia teatrale.

Pensata per la sala ActorStudio, recente e moderno spazio teatrale nel cuore dell’Abeliano (quanto di meglio possa rappresentare strutturalmente le caratteristiche di questo progetto di lezioni ‘performate’, capace di ospitare non più di 50 spettatori per volta), a motivo della pandemia il ciclo di incontri è stato sistemato nella sala grande dell’Abeliano, in cui proseguirà per questa seconda edizione.

Si parte il 14 ottobre con la lezione/spettacolo “Teatrante allo stato solido” con Danilo Giuva; il secondo incontro del 21 ottobre, dal titolo “A me mi ha rovinato la guera”, vedrà come protagonista Michele Cipriani. Il 28 ottobre toccherà ad Antonella Genga con “Mudù…dal teatro alla tivù”, mentre il 4 novembre Dante Mormone terrà la lezione/spettacolo “Le sventure di Geppetto”. Il 18 novembre da non perdere nemmeno Christian Di Domenico in “Sopporterò la mia croce”, cui seguirà il 25 novembre Lucia Zotti in “Il valzerino”. A dicembre tre saranno gli appuntamenti: il 2 con Sara Bevilacqua in “Amata terra mia”, il 9 Giusy Frallonardo in “Inutili momenti felici” e il 23 Tina Tempesta in “Io e l’altra me”.

