In occasione della partita di calcio Bari – Turris che si terrà domenica 10 ottobre 2021 presso lo stadio San Nicola, Amtab in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha predisposto un potenziamento del servizio di trasporto. Ci sarà una linea dedicatache collegherà direttamente piazza Moro allo stadio, a partire dalle ore 15.30 orario della prima partenza.

Questo servizio non prevede soste intermedie, per poterne usufruire l’utente dovrà essere munito di regolare titolo di viaggio. Il viaggio di ritorno dallo stadio sarà espletato in concomitanza con il termine della partita, partendo dalla zona antistante al campo di allenamento.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.