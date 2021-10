Nuova allerta dalla Protezione Civile: il maltempo non abbandona la Puglia neanche per la giornata di domenica. A partire dalle ore 20 di oggi e per le successive 24 ore prevista infatti allerta gialla.

In particolare, su tutta la regione la pioggia proseguirà senza tregua. Previste infatti precipitazioni sparse e a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Si temono ulteriori disagi alla circolazione.

Nel Barese questa mattina sono stati infatti registrati allagamenti, strade impraticabili e sottopassi in agibili. Le problematiche hanno riguardato i quartieri di San Girolamo, ma anche San Paolo e zona industriale. Si consiglia prudenza alla guida.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.