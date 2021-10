Una pioggia fitta dalla serata di ieri ha salutato, a Bari, l’inizio del weekend. Dopo il caldo e le temperature al di sopra della media, è arrivata la pioggia. E con la pioggia, arrivano anche i soliti disagi in città, tra allagamenti, strade impraticabili e sottopassi inagibili. Il sottopasso di via La Rotella (zona industriale) è chiuso in entrambi i sensi di marcia. Strada Torrente San Paolo chiusa. Strada Tomasicchio a San Girolamo allagata. Vigili del fuoco al lavoro. Sulla bacheca del sindaco Antonio Decaro, sono state postate le prime segnalazioni.

“Dopo 3/4 mesi di lavori per acquedotto – scrive un utente – ho perso i conti di quante volte, dopo aver chiuso il tutto, hanno riaperto e rattoppato ( forse 8 o 9 volte ) questo è il risultato. Io come atri commercianti paghiamo tasse e non possiamo lavorare. Con il distributore delle sigarette non possiamo lavorare ( perché altrimenti gli automobilisti bagnano i clienti) l’acqua sta per entrare nel negozio mi dica lei cosa devo fare. Tengo solo a precisare che questo problema si presenta anche con una minima pioggia e non solo stamattina. Questa è l’ennesima volta che le scrivo. Considerando che in più occasioni l’ho incontrata per strada e le ho riferito il tutto mi dice cosa devo fare?? Chi devo chiamare??? Mi dica lei cosa fare – conclude – per risolvere il problema e per lavorare”.

