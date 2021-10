“Vincere fa sempre bene”. Queste le parole di mister Michele Mignani durante la conferenza stampa alla vigilia di Bari – Turris. Sfida valevole per l’ottavo turno del Girone C di Serie C, la partita di domenica vede il Bari impegnato contro un’altra sorpresa di questo campionato: la squadra allenata da mister Caneo è attualmente al secondo posto proprio dietro i biancorossi.

“La partita più difficile è sempre con la squadra che bisogna ancora affrontare – prosegue Mignani – non bisogna sottovalutare gli avversari e restare concentrati sull’obiettivo promozione diretta”. Per questa partita, i galletti ritrovano Lollo ma perdono Di Gennaro a causa di un risentimento al ginocchio e lo squalificato Bianco. Il mister del Bari non vuol sentir parlare di fuga, c’è ancora tanto da giocare e ci si deve impegnare di settimana in settimana. “Abbiamo preparato la gara nella maniera giusta. Sappiamo che affronteremo un ostacolo importante, ma vogliamo dare continuità a quello che stiamo facendo”, prosegue Mignani.

Il calcio d’inizio è previsto per le 17:30 di domenica sul terreno del San Nicola, per la sfida alla formazione campana i 23 disponibili saranno: Portieri: 1.FRATTALI, 13.POLVERINO, 22.PLITKO Difensori: 3.GIGLIOTTI, 5.CELIENTO, 6.DI CESARE, 23.MAZZOTTA, 24.BELLI, 25.PUCINO, 26.TERRANOVA, 31.RICCI Centrocampisti: 4.MAITA, 14.D’ERRICO, 20.LOLLO, 29.SCAVONE, 99.MALLAMO Attaccanti: 7.ANTENUCCI, 9.SIMERI, 10.BOTTA, 11.CHEDDIRA, 18.CITRO, 30.MARRAS, 88.PAPONI

