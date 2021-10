“L’eleganza non si misura solo nel taglio sartoriale del cappotto o nel colore degli accessori. A volte sono i comportamenti nella vita quotidiana a fare la differenza”. Con queste parole il sindaco Antonio Decaro ha pubblicato un video su Facebook in cui si nota una donna, ben vestita, che non raccoglie gli escrementi del suo cane dal marciapiede.

Il video proviene da riprese di telecamere di videosorveglianza. Non è la prima volta che il sindaco denuncia simili comportamenti sui social.

