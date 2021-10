Vandali deturpano ancora la Colonna Infame di piazza Mercantile. La denuncia sul gruppo Facebook del quartiere Libertà. “Oggi – denuncia un cittadino su Facebook -con i 29 turisti provenienti da Stati Uniti, Spagna, Grecia, Bulgaria, Polonia, Danimarca, Francia e Germania abbiamo superato tutti gli ostacoli che la giornata ci ha messo davanti, freddo, vento e pioggia, io ho eseguito il mio giro turistico come un giorno normale, sempre con il sorriso e sempre valutando al massimo ciò che il borgo antico offre. E proprio verso la fine del tour contento di aver quasi finito il mio giorno di lavoro ci ritroviamo davanti alla colonna infame con il leone, così come in foto”.

“Oltre 500 anni di storia dei baresi in un monumento storico simbolo mondiale della città di Bari- conclude – Un’ offesa ai Baresi e alla città di Bari”.

