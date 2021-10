Il maltempo e i disagi in tutta la Puglia. Il ritorno alle urne per le amministrative. Maxi sequestro di beni per l’oncologo di Bari: ecco le sette notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 3 ottobre. Si torna a votare in Puglia per le amministrative

Lunedì 4 ottobre. I primi sindaci eletti in Puglia. Soddisfazione di Emiliano

Martedì 5 ottobre. L’inviato di Striscia la Notizia aggredito nel Foggiano

Mercoledì 6 ottobre. Caos tamponi per il rientro a scuola in Puglia

Giovedì 7 ottobre. Pioggia di milioni per la Puglia: ok al progetto del parco del nodo ferroviario

Venerdì 8 ottobre. Sequestrati beni ad oncologo arrestato

Sabato 9 ottobre. Maltempo in Puglia, disagi a Bari

