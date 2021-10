“Una storiella locale non può essere confusa con l’assalto di Roma”. Il governatore della Puglia Michele Emiliano dopo la visita alla Cgil di Lecce, si è recato a Nardò, accompagnato dalla segretaria generale Valentina Fragassi. Ed è scoppiata la bagarre.

La visita solidale per l’assalto alla Cgil di Roma è stata messa da parte e non sono mancati gli attacchi frontali. Emiliano è stato accolto tra le polemiche per la recente campagna elettorale a favore del sindaco uscente Pippi Mellone rieletto col 75% dei voti. “Vogliamo lo scioglimento di Forza Nuova e Casapound”, uno dei commenti dei presenti. Il video in basso della Cgil Lecce.

