Sulla provinciale Sammichele di Bari – Putignano, nella giornata di ieri un pulmino nove posti adibito al trasporto di una squadra di atleti di Sammichele è finito fuori strada dopo aver abbattuto un muretto a secco, forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia.

Il primo ad intervenire è stato un soccorritore fuori servizio del 118 di Turi che passava in quel momento. Tre degli occupanti del pulmino sono rimasti feriti in modo per fortuna non grave. Sul posto anche una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Putignano del turno. (Foto vivilastrada)

