Non si placano le proteste degli studenti contro i doppi turni di ingresso e uscita che stanno creando non pochi disagi a migliaia di famiglie. Oggi hanno organizzato un sit in di protesta anche gli studenti del liceo classico Orazio Flacco. La richiesta è unica ed è rivolta al prefetto Antonia Bellomo: ritirare il provvedimento e ripristinare il turno unico di ingresso.

Anche perché il doppio turno pare non stia avendo i risultati sperati: molti studenti che devono entrare alle 9, 40 in realtà prendono il bus insieme agli altri del primo turno perché mancano corse coordinate. In questa maniera non si risolve quindi il problema degli assembramenti sui mezzi.

Il 13 ottobre è convocata una riunione in prefettura per poter fare il punto della situazione: la speranza di presidi, professori e studenti è che venga ripristinato il turno unico.

