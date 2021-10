Rinnovo del contratto di secondo livello e premio di risultato relativo del 2020. Sono le richieste degli autisti Amtab che sono state ripetute in piazza Prefettura, verso la stanza del sindaco di Bari Antonio Decaro. “Siamo al limite chiediamo l’intervento del Comune”, il commento nel video in basso.

Oltre alla protesta in strada, con qualche momento di tensione e tentativi di bloccare la viabilità in corso Vittorio Emanuele, buona parte dei bus urbani sono rimasti fermi dalle ore 08.30 alle ore 12.30. “I livelli salariali – spiega il sindacalista Gaetano Minunno – sono fermi per i più anziani al 2008, un neo assunto come autista di bus con contratto full time percepisce uno stipendio netto di circa 1150 euro al mese. E’ assurdo”.

Inoltre, altro tema al centro del dissenso, nonostante gli sforzi di tutto il comparto nel pieno della pandemia il premio di risultato relativo all’anno 2020 non è stato corrisposto. “Abbiamo rischiato di portare il virus a casa, oggi ci ignorano”.

