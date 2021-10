Una scossa di magnitudo 3.4 è stata registrata alle 13.33 dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a Campomaggiore, comune di circa mille abitanti situato a pochi chilometri da Potenza.

La scossa è stata avvertita anche in Puglia. In particolare nelle zone che confinano con la Basilicata, tra cui Gravina, ma anche Bari e Bitonto. Secondo quanto emerso non si registrano danni a cose e persone.

Foto screen Google Maps

