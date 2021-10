Lo studentato del quartiere Mungivacca, ormai fermo da anni, sarà riconvertito al fine di realizzare cento nuovi alloggi popolari per giovani coppie e nuclei familiari. È il risultato di un sopralluogo nel cantiere dell’amministratore unico dell’ARCA Puglia Centrale, Pietro Augusto de Nicolo e dell’assessore al Patrimonio e all’Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Bari Vito Lacoppola.

Cantieri aperti a Mungivacca e a San Girolamo con nuovi alloggi popolari. torna a vivere: sono in arrivo 100 nuovi alloggi popolari e 106 alloggi saranno competati a stretto giro a San Girolamo.

L’opera sinergica fra il sindaco del Comune di Bari Antonio Decaro e del numero uno di Arca Puglia, permetterà di ridurre notevolmente la lista di cittadini in attesa di un alloggio popolare, anche in vista della prossima ripresa del cantiere per il completamento dei nuovi 106 alloggi del Quartiere San Girolamo.