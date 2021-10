Teatrante allo stato solido di e con Danilo Giuva apre la nuova edizione della rassegna “I Solisti”, giovedì 14 ottobre ore 21, al Nuovo Teatro AbelianoUn incontro con il pubblico che ha lo scopo di coinvolgere gli spettatori e restituire loro il senso e il lavoro dell’attore. Un viaggio tra i desideri, le urgenze e i vuoti della vita per rispondere alla domanda cosa c’entra la chimica con il teatro.

Danilo Giuva nasce nel 1978, si laurea in chimica con 110 e lode e oggi è un attore professionista. “Da anni mi sento fare sempre la stessa domanda: ma che c’entra la chimica col teatro? Approfitterò di questo incontro per rispondere a questa domanda una volta per tutte, lo farò attraverso le mie parole, quelle di Richard Bach, di Annibale Ruccello e di William Shakespeare. Risponderò dal vivo, in carne e ossa, allo stato solido”.

