Al via la somministrazione del vaccino antinfluenzale e della dose di richiamo contro il Covid per gli operatori sanitari del Policlinico di Bari. Il primo medico dei 50 che oggi hanno ricevuto l’inoculazione è la dottoressa Lidia Dalfino (foto in basso), così come era accaduto nel 27 dicembre 2020. Fu la prima pugliese a ricevere la prima dose del vaccino anti Covid, oggi è la prima a ricevere la terza dose anti Covid e l’antinfluenzale.

“L’emozione è sicuramente diversa – ha detto la dottoressa Dalfino -. La mia rianimazione l’anno scorso a quest’ora era gremita di pazienti, quest’anno ne abbiamo ricoverati un terzo e tutti non vaccinati. Quindi sono venuta qui con la certezza di aver fatto la cosa giusta”.

“La co-somministrazione – ha aggiunto il professore Silvio Tafuri, responsabile della control room Covid del Policlinico – è una pratica routinaria nelle vaccinazioni. Per esempio i bambini già al primo appuntamento vaccinale fanno l’esavalente e l’antipneumococcica, così come gli anziani”. Dal 25 ottobre si potrà prenotare il vaccino anche in farmacia.

