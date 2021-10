Oggi 12 ottobre 2021 in Puglia, su 12.299 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus sono stati registrati 118 nuovi casi positivi: 25 in provincia di Bari, 10 in provincia Bat, 8 in provincia di Brindisi, 24 in provincia di Foggia, 23 in provincia di Lecce, 28 in provincia di Taranto, 1 caso fuori regione e -1 in province in fase di definizione. Sette decessi.

Sono 2.312 le persone attualmente positive di cui 135 ricoverate in area non critica e 20 in terapia intensiva. Ad oggi sono stati 269.952 i casi totali, 260.830 le persone guarite e 6.810 le persone decedute.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.