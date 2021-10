La top 50 Italy Luxury presenta il meglio dell’Italia: hotel, relais, residenze che al proprio interno abbiano anche un ristorante di alto livello e un servizio food&beverage di standard elevato. Trionfa al primo posto in classifica Antonino Cannavacciuolo con il suo il Relais & Chateaux Villa Crespi (Orta San Giulio, Novara).

Sul secondo gradino del podio il Grand Hotel a Villa Feltrinelli (Gargnano, Brescia), che vede al suo interno il ristorante Villa Feltrinelli di Stefano Baiocco. Terzo posto per Borgo Egnazia (Savelletri di Fasano, Brindisi), che accoglie il ristorante Due Camini diretto dallo chef Domingo Schingaro.

Un terzetto di qualità assoluta, come straordinarie risultano tutte le strutture presenti tra le 50 in classifica. Tra gli ospiti dell’estate 2021 di Borgo Egnazia, Fedez e Chiara Ferragni oltre alla “resident” pop star Madonna.

Di seguito la classifica completa di 50 Top Italy Luxury 2022:

1 Relais & Chateaux Villa Crespi, Villa Crespi – Orta San Giulio (NO)

2 Grand Hotel a Villa Feltrinelli, Villa Feltrinelli – Gargnano (BS)

3 Borgo Egnazia, Due Camini – Savelletri di Fasano (BR)

4 Rosa Alpina, St. Hubertus – San Cassiano in Badia (BZ)

5 Hotel Hassler Roma, Imàgo – Roma

6 La Dimora, Da Vittorio – Brusaporto (BG)

7 Mandarin Oriental Milan, Seta by Antonio Guida – Milano

8 Casa Maria Luigia, Francescana at Maria Luigia – Modena

9 Brunelleschi Hotel, Santa Elisabetta – Firenze

10 Grand Hotel Duchi D’Aosta, Harry’s Piccolo – Trieste

11 Casa Vissani, Casa Vissani – Baschi (TR)

12 Palazzo Venart Luxury Hotel, Glam – Venezia

13 Grand Hotel Royal e Golf, Petit Royal – Courmayeur (AO)

14 Hotel Eden, La Terrazza – Roma

15 Aman Venice, Arva – Venezia

16 Grand Hotel Principe di Piemonte, Il Piccolo Principe – Viareggio (LU)

17 Il San Pietro di Positano, Zass – Positano (SA)

18 Four Seasons Hotel Firenze, Il Palagio – Firenze

19 Il San Corrado Di Noto, Principe di Belludia – Noto (SR)

20 Punta Tragara Hotel, Le Monzù – Capri (NA)

21 Hotel Il Pellicano, Il Pellicano – Porto Ercole (GR)

22 Grand Hotel Timeo – A Belmond Hotel, Otto Geleng – Taormina (ME)

23 Terra – The Magic Place, Terra – Sarentino (BZ)

24 Capri Palace Jumeirah, L’Olivo – Capri (NA)

25 Romeo Hotel, Il Comandante Restaurant – Napoli

26 Principe Forte dei Marmi, Lux Lucis – Forte dei Marmi (LU)

27 Therasia Resort Sea & Spa, Il Cappero – Lipari (ME)

28 Locanda Don Serafino Relais & Châteaux, Locanda Don Serafino – Ragusa

29 Regina Isabella Resort, Indaco – Lacco Ameno (NA)

30 The Ashbee Hotel, St. George Restaurant by Heinz Beck – Taormina (ME)

31 Hotel Signum, Signum – Malfa Salina (ME)

32 Caruso – A Belmond Hotel, Ristorante Belvedere – Ravello (SA)

33 L’Andana-Tenuta La Badiola, La Trattoria Enrico Bartolini-Castiglione della Pescaia (GR)

34 Palazzo Avino, Rossellinis – Ravello (SA)

35 Hotel Villa Cimbrone, Il Flauto di Pan – Ravello (SA)

36 Savoy Beach Hotel, Tre Olivi – Capaccio Paestum (SA)

37 Il Sereno Hotel, Berton Al Lago – Torno (CO)

38 Hotel Le Agavi, La Serra – Positano (SA)

39 San Barbato Resort Spa & Golf, Don Alfonso 1890 San Barbato – Lavello (PZ)

40 Antonello Colonna Resort & Spa, Antonello Colonna Labico – Labico (RM)

41 Villa Laetitia, Enoteca La Torre – Roma

42 Zash Country Boutique Hotel, Zash – Riposto (CT)

43 Laqua Countryside, Laqua Countryside – Vico Equense (NA)

44 Vilòn Luxury Hotel, Adelaide – Roma

45 Bianca Relais, Bianca sul Lago by Emanuele Petrosino – Oggiono (LC)

46 Villa Franca Positano, Li Galli Restaurant – Positano (SA)

47 Hotel Santa Caterina, Ristorante Glicine – Amalfi (SA)

48 Grand Hotel Parker’s, George Restaurant – Napoli

49 Monastero Santa Rosa Hotel & Spa, Il Refettorio – Conca dei Marini (SA)

50 Biafora Resort & Spa, Hyle – San Giovanni in Fiore (CS)

