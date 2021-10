In Puglia inizia la campagna di vaccinazione per la terza dose del vaccino anti Covid. Questa mattina nel Policlinico di Bari, l’assessore alla Sanità regionale Pierluigi Lopalco ha assistito alle somministrazioni del vaccino antinfluenzale e della dose di richiamo contro il Covid per gli operatori sanitari.

“Finalmente riusciremo a raggiungere una copertura importante”, spiega Lopalco nel video in basso. La terza dose è destinata da subito agli ultra 80enni, che avevano ricevuto la seconda inoculazione intorno al marzo scorso. Già in programma a sei mesi di distanza dall’ultima vaccinazione la dose booster per over 65enni, da dicembre.

Contestualmente si potrà fare anche la vaccinazione contro l’influenza, anche in farmacia dal 25 ottobre. “La circolazione virale è bassa, il numero di tamponi quotidiani è molto elevato. Per questo mi sento di dire che il virus è sotto controllo. L’unico furbetto che riesco a immaginare è chi va a farsi il vaccino, conclude Lopalco.

